شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 206 ملايين دولار مساعدات لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تخصيص تمويل بنحو 193 مليون يورو، اي مايعادل يعادل 206 ملايين دولار، لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي "إن التمويل الذي أعلنه مفوض الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش في منتدى الإنساني الدولي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض سيتيح توفير مساعدات منقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا باليمن".

وأضاف البيان " أن 136 مليون يورو، من هذا المبلغ سيوجه إلى شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهدف المساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن استمرار العنف والكوارث المفاجئة".

وأشار البيان، إلى أنه سيخصص كذلك 55 مليون يورو، مساعدات إنمائية لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وكذلك التنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.

وقال مفوض إدارة الأزمات، يانيز ليناريتش في بيان "لا يزال اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث إن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم الشعب اليمني ما دام كانت هناك حاجة لذلك.

وحث جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وتيسير بيئة العمل للعاملين في المجال الإنساني.

وجددت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين، التزام الاتحاد الأوروبي بتزويد اليمنيين بالمساعدات الإنمائية طويلة الأجل وبناء قدرتهم على الصمود.

وتشمل الأنشطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي المساعدات الصحية والتغذوية والغذائية، فضلا عن المياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.



شارك رئيسا مجلسي النواب والشورى، الشيخ سلطان البركاني، والدكتور أحمد عبيد بن دغر، في وقت سابق في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

ناقش المؤتمر الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي أمان، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، عبدالوهاب معوضه، ومهدي عبدالسلام، وعلوي الباشا، والأمين العام لمجلس الشورى عبده مغلس، الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

كما ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تضمنتها الوثيقة والتي تواجه الأمة العربية في هذا الملف المحوري والهام؛ الأمن الغذائي العربي، والتوصيات المقترحة التي يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الأمن الغذائي العربي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب لإيجاد بنية تشريعية متطورة من أجل نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.

وخلال المؤتمر القى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كلمة وفد بلادنا، ناقلًا للحضور تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيدًا ما يبذله رئيس البرلمان العربي وتبذله الأمانة العامة للبرلمان من جهود متواصلة سعيًا نحو منبرٍ برلمانيٍ عربيٍ يمثل رابطًا أخويًا قوميًا شورويًا يجمع ممثلي الأمة، ويسمح لهم بمناقشة قضايًا وأحوال الوطن العربي وشعوبه، متطلعين نحو غد أفضل، لأمة تعصف بها الأقدار، وتتناولتها الخطوب.

ووضع الدكتور بن دغر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على اخر التطورات على الساحة الوطنية مشيرًا إلى ان بلادنا تعيش منذ فبراير العام الماضي حالة من اللَّاحرب واللَّاسلم، ذلك أن الحوثيين قد قبلوا بالهدنة شكلًا وتجاوزوها بممارسات إجرامية كلما عنَّ لهم ذلك عملًا، إختراقات على كل الجبهات، واعتداءً على أصحاب الرأي والمناهضين لسلطتهم، أو كلما أبدت إيران رغبة في تحريك ورقة اليمن ضدًا عن أمن المنطقة واستقرارها.. موكدًا أن إيران خطرٌ داهمٌ يهدد كيان الأمة، وسيبقى كذلك ما دام تمكن الإيرانيون من اختراق النسيج الاجتماعي لأي مجتمع عربي.

واشار الدكتور بن دغر، أن الانقلاب الحوثي أضعف من قدرات اليمن الانتاجية، فانخفض الانتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني وكذلك السمكي، لقد تأثرت بذلك مداخيل الغالبية من المواطنين، بل انتقلت بعض الفئات من حالة الكفاف لحالة الفقر المدقع، ضاعف من الأثر السلبي لأزمة الغذاء في اليمن جائحة كورونا، وأصبح وصول المواد الغذائية إلى الموانئ اليمنية بعد حرب أوكرانيا مشكلة قائمة بذاتها.

كما القيت عدة كلمات من قبل رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ورئيس برلمان عموم افريقيا، تشيف فورتين شارومبيرا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورؤساء البرلمانات رؤساء الوفود، تطرقت في مجملها إلى، أهمية انعقاد المؤتمر في الفترة الراهنة التي تأتي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، معبرين عن تعازيهم الخالصة وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في سوريا وتركيا نتيجة الكارثة المأساوية التي تعرضوا لها جراء الزلزال المدمر الذي أدى إلى آلاف القتلى والجرحى، وتوجيه نداء عاجل إلى الدول والأمم المتحدة لسرعة تقديم المساعدات اللازمة لإغاثة الشعبين السوري والتركي.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات، وتعزيز وتنسيق آليات العمل البرلماني بصورة عاجلة وتوحيد المواقف تجاه مختلف قضايا أمتنا العربية المشتركة، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي ختام المؤتمر صدر عن الاجتماع بيانًا بشأن التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطين والقدس وجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبيانًا بشأن رفض الاساءة إلى الدين الاسلامي والمطالبة بإطار قانوني دولي يجرم ازدراء الأديان ومعاقبة مرتكبيها.