شكرا لبحثكم عن خبر مستخدمون: "واي" شركة فاشلة لا 4G ولا يحزنون والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكا مستخدمو شركة واي تيليكوم للهاتف النقّال، من توقف الخدمة بالعاصمة عدن، منذ أيام دون أي تنويه من الشركة.

ووفق إفادات متفرقة من عدد من مستخدمي خدمات الشركة لـ"الأيام" فقد أوقفت الشركة خدمة الإنترنت من الجيل الرابع بشكل مفاجئ عن عدد من المديريات منذ أسبوع، لتتوقف بعد ذلك نهائيا.

وأضاف المواطنون، "أن الشركة ليس لديها أي أرقام لخدمة المشتركين للتواصل بها والإبلاغ عن مشكلة توقيف الخدمة والاستفسار عن أسبابها وأنها مغلقة".

يشار إلى أن شركة واي تيليكوم أطلقت خدمة الإنترنت، الجيل الرابع، في العاصمة عدن في ديسمبر من العام الماضي وما تزال خدماتها محصورة على عدن فقط.

يأتي هذا في الوقت الذي تباع شرائحها بنحو 70 ألف ريال مقابل خدمة إنترنت لا محدود، واتصال داخلي في الشبكة، كون الشركة لم تطلق بعد أي باقات للمشتركين.

وأفاد أحد بائعي شرائح sim الخاصة بشركة واي بأن :"مشكلة إغلاق وفتح الخدمة يوميا منذ أكثر من أسبوع سببها مشكلة ما بين الشركة والوكيل الرسمي الأول للشركة، الشركة تريد تدشين خدمة الباقات علما بأن مع تدشين خدمة الباقات الشرائح بترخص قيمتها، فالوكيل رفض هذه الفكرة حاليا إلا بعد استكمال بيع الشرائح التي لديه حاليا، لأن الشركة نزلت دفعتين من الشرائح للوكيل أبو 50 ألف، الوكيل استحوذ عليها كلها حق طمع، بينهم عقد أنه هو هذا الوكيل الرسمي لها، ولا يمكن تدشين شي جديد إلا بموافقته أيضا، وهنا يأتي دور الشركة بحكم أن مستخدميها أوشكوا على استنفاد ما تبقى لهم من رصيد إنترنت ولا يوجد حتى الآن خدمة باقات للتجديد".

يقول أحد المستخدمين "الشبكة متوقفة عندي في خور مكسر منذ أكثر من أسبوع، وأجهل سبب ذلك حيث إن الانقطاع جاء دون سابق إنذار".

ويضيف آخر "منزلي في الممدارة وبيني وبين برج الشبكة مترين فقط، والبث يتم من جهازين فقط ولاحظت أن أجهزة البث يخرج منها ضوء أخضر ومن ثم أحمر مما يعني أن هناك إغلاق للبث وإرجاعه مرة أخرى، برج كبير جدا وجهازين للبث صغار شيء لا يعقل".

من جانبه، يقول محفوظ بدر "أنا كمستخدم أريد خدمات وأريد أن ترجع خدمة النت 4G، وأن ما سمعنا عنهم في مشكلتهم مع الوكيل يجب إرجاع المبالغ المدفوعة للوكيل والتعاقد مع وكيل آخر ولكن الظاهر أن الشركة طماعة وتريد من يدفع أكثر".

أما عبيد حيدرة فيقول "مقرهم مغلق ولا يوجد لديهم خدمة عملاء والرقم الأرضي إن كان تبعهم ما يردوا عليه، شركة غامضة تشتغل بلا وضوح بداية غير موفقة تفقدهم المصداقية".

مستخدم آخر قال "أنا بصراحة الوضع مش سيء معي لأن البرج عندما يطفي في حارتنا يلقط من بعيد ونت مشي حالك لكن شغال، أنا مستغرب من انطفاء البرج مع الكهرباء وبعض الأحيان على فترات ما يطفي أبدا يمر يوم بأكمله بدون انطفاء ثم عدة أيام يطفي مع الكهرباء مباشرة أكيد هذا شي له تحكم من عندهم وليس عطل بالبطاريات أو خلل بالبرج".

ويضيف "شركة فاشلة زي ما فشلت زمان نفس الفشل يتكرر اليوم مرة ثانية (واي) ضحكت على الشعب وباعات شرائح بأسعار خيالية وتحدث مسبقا بأن الشركة ستتوقف عن الخدمة لأنهم شغالين فقط على أبراج شركة you اللي قفلوها، هذا من مخلفات العيسي وحاشيته".