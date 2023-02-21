شكرا لبحثكم عن خبر شلال: 2023م سيكون عام تطهير كل المحافظات من الإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء شلال علي شايع هادي، إن العام 2023 م سيكون عام اجتثاث الإرهاب، من محافظات الجنوب والشمالية المحررة.

قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعدن

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة مفاجئة إلى فرع جهاز عدن للاطّلاع على مستوى الجاهزية الأمنية والأداء في تنفيذ المهام وخطط العمل من إجراءات أمنية وخطط وقائية ومهام ميدانية.

اللواء شلال شايع خلال زيارته التفقدية للجهاز

وأشاد شلال بمستوى الانضباط والجاهزية العالية التي يتمتع بها جهاز فرع عدن، مؤكدا على أن جهاز مكافحة الإرهاب من خلال الشراكة مع التحالف العربي والمجتمع الدولي بمكافحه الارهاب سيجعل من العام 2023م عاما لتطهير كل المحافظات من عناصر التطرف والإرهاب.

وكان في استقباله العقيد يسران المقطري قائد جهاز مكافحة الإرهاب فرع عدن، وعددٌ من قادة وضباط الجهاز.

وأظهر منتسبو جهاز مكافحة الإرهاب فرع عدن، استعدادا أمنيا عاليا، عبرَ عن مدى التدريب والتنظيم والجاهزية العالية التي يتحلون بها.