شيخ قبلي يعفو عن قاتل ابنه في مأرب بحضور عدد من الوجاهات

المنامة - ياسر ابراهيم - تنازل الشيخ "عبدالله القحاطي"، صباح الإثنين، عن حقه في القصاص من قاتل نجله، وسط حضور جمع غفير من شيوخ القبائل والأعيان في مدينة مأرب.

وقال الشيخ القحاطي، في فيديو متداول إنه عفى عن الشاب "ربيع الدماسي" الذي قتل نجله صدام لوجه الله الكريم.

وخلال الايام الماضية قادت شخصيات قبلية وقيادات شعبية ووجاهات بالمحافظة، جهودا لدى الشيخ القحاطي للعفو عن القاتل.

يذكر أن الشاب "ربيع علي الدماسي"، قد أقدم عمداً على قتل زميله وصديقه "صدام عبدالله القحاطي".

وقوبلت القضية بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تداول صورا تظهر أم الجاني (ربيع)، وهي معتكفة جوار قبر الضحية (صدام)، راجية من الشيخ القحطاني ومن قبائل "آل جناح" و"مراد" العفو عن ابنها، الذي كان من المقرر تنفيذ حكم القصاص بحقه صباح اليوم.