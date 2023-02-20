بدون ذرة خجل.. أعنف مشهد فاضح مسرب للمومس الفاضلة مني زكي من فيلم أصحاب ولا أعز.. اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس خلال عام 2022 بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكي.

وحرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.

https://www.youtube.com/shorts/7fWd2R90-IA