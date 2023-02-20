مسؤول رفيع بالجيش الأمريكي يكشف تفاصيل التعامل مع الأسلحة الإيرانية المضبوطة لدى توجهها إلى الحوثيين باليمن (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - دأبت القوات الغربية على اعتراض القوارب التي تحاول تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني من إيران إلى اليمن في السنوات الأخيرة، واستولت على كمية هائلة من الأسلحة والمواد المتفجرة التي كانت متجهة إلى حرب وحشية تدور بالوكالة.



على مدى الأشهر القليلة الماضية وحدها، استولت القوات الأمريكية والقوات الشريكة على أكثر من 5000 قطعة سلاح، و 1.6 مليون طلقة ذخيرة، و 7000 فتيل صاروخي، و 23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، وآلاف الكيلوغرامات من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية.



تميل هذه الغارات إلى استهداف قوارب الصيد الصغيرة التي تسافر على طول الطرق البحرية التي كانت تستخدم تاريخيًا لنقل الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين وهو ما ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.



لكن ماذا يحدث لكل هذه المعدات القاتلة بعد اعتراضها في مياه الشرق الأوسط؟ هذا يعتمد في النهاية على عدد قليل من العوامل، بحسب ما قاله تيم هوكينز، المسؤول في القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، لـصحيفة Insider الأمريكية.



ووفق هوكينز، تشمل العوامل كيف حدث الاعتراض، وما الذي وجده الجيش بالضبط، والطريقة التي تم بها الاستيلاء على الأسلحة، ونوعية التداعيات القانونية، بالإضافة لقرار القائد بشأن كيفية إكمال المهمة. حيث يتم النظر إلى الكثير من الاعتبارات .



وقال هوكينز "في كثير من الحالات، يتم نقل الأسلحة المضبوطة من قبل القوات البحرية الأمريكية إلى طرف ثالث - سواء كان ذلك بلدًا آخر أو كيانًا حكوميًا أمريكيًا آخر أو منظمة عسكرية أمريكية - لأن تركيزنا ينصب على الحفاظ على اليقظة الشديدة من أجل اكتشاف وتعطيل النشاط المزعزع للاستقرار، مضيفا "سواءً أكان ذلك في شكل اسلحة أو ،في الحقيقة، عبر تهريب بضائع غير مشروعة".



قام هوكينز بتفصيل مثالين محددين من عام 2022 حيث تم الاستيلاء على الأسلحة ولكن كان لها وجهتان نهائيتان مختلفتان. في إحدى الحوادث، صادرت القوات الأمريكية سمادًا كيميائيًا مزدوج الاستخدام يمكن استخدامه للأغراض الزراعية وأيضًا لصنع متفجرات.



بعد هذا الاعتراض، نقلت القوات الأمريكية السفينة والطاقم والشحنة إلى السلطات في اليمن، حيث يمكنهم بعد ذلك تحديد الخطوات التالية وتحديد كيفية المضي قدمًا في التعامل مع السماد المضبوط .



كانت هذه نتيجة مختلفة عما كان عليه الأمر عندما صادرت القوات الأمريكية في وقت لاحق من العام كمية هائلة من المواد المتفجرة تسمى "فوق كلورات الأمونيوم".



إذ أوضح هوكينز أن مثل هذه الكمية الكبيرة من هذا المركب تشكل خطرًا كبيرًا على فريق الصعود، والمهربين وحركة التجار. لذلك اتخذت الولايات المتحدة قرارًا بتفجير المواد في البحر.



وقال هوكينز إن هناك أيضًا حوادث صادرت فيها القوات الأمريكية بنادق هجومية وذخيرة، من ثم تم إرسالها إلى الشاطئ إلى طرف ثالث - مثل وكالة أمريكية أو كيان تابع لوزارة الدفاع أو حكومة أخرى - حتى يمكن تدميرها.



ثم هناك أيضًا حالات تتطلب فيها مكونات الأسلحة المتقدمة - مثل الأنواع المختلفة من الصواريخ أو الصواريخ - مزيدًا من التحليل الجنائي في المختبر من قبل حكومة الولايات المتحدة أو كيان آخر.



وقال هوكينز: "تم أخذ الكثير من الاعتبارات بالحسبان، ويتم تقييم الكثير من العوامل عندما يقرر صناع القرار ما يجب فعله في نهاية المطاف بالأسلحة غير القانونية المصادرة".





زيادة ملحوظة في عمليات الضبط



أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء الماضي ،نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أن الجيش الأمريكي يدرس في الوقت الحالي منح أوكرانيا كمية كبيرة من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها في الغارات الأخيرة.



إذا حدث هذا، فسيؤدي في الواقع إلى توسيع مشاركة إيران، وإن كان ذلك عن غير قصد، في حرب روسيا المستمرة منذ عام. حيث سلحت طهران قوات موسكو بطائرات انتحارية بدون طيار تُستخدم لإرهاب المدن الأوكرانية وتدمير البنية التحتية الحيوية.

عندما سئل عن هذا الاحتمال ، قال هوكينز إنه سيكون من "غير المناسب" التكهن بأي اعتبارات محتملة. لكنه قال، مع ذلك، إن "الأسلحة التي استولت عليها القوات البحرية الأمريكية والقوات البحرية الشريكة في الآونة الأخيرة ما زالت موجودة حاليًا في مسرح العمليات، ولم يتم البت في التصرف فيها". بمعنى آخر، هذه الأسلحة لا تزال في المنطقة.



وكشفت القيادة المركزية الأمريكية عن عدة اعتراضات لأسلحة إيرانية المنشأ متجهة إلى اليمن نفذتها القوات الأمريكية والقوات الشريكة في الأشهر الأخيرة.



وفي وقت سابق من عام 2022، صادرت القوات البحرية البريطانية صواريخ أرض- جو ومحركات صواريخ كروز. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، صادرت القوات الأمريكية 70 طنا من فوق كلورات الأمونيوم - التي تستخدم كوقود للصواريخ الباليستية.

وفي بداية شهر يناير، استولت القوات الأمريكية على أكثر من 2100 بندقية هجومية من طراز AK-47. بعد ذلك بوقت قصير، وفي الآونة الأخيرة، صادرت القوات الخاصة الفرنسية أكثر من 3000 بندقية هجومية و 578000 طلقة ذخيرة و 23 صاروخًا موجهًا متقدمًا مضادًا للدبابات.



وقال الجيش الأمريكي إن العديد من "عمليات منع الشحن غير المشروعة" خلال الشهرين الماضيين فقط شهدت منع وصول أكثر من 5000 قطعة سلاح و 1.6 مليون طلقة ذخيرة إلى اليمن.



كما تزامنت مع رسائل غربية كبرى مثل حملة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني 'منظمة إرهابية 'والتدريبات العسكرية واسعة النطاق التي شاركت فيها الولايات المتحدة والإسرائيليين.



وفي وقت سابق،أخبر خبراء الشرق الأوسط وإيران، صحيفة Insider أن الغارات المستمرة على عمليات تهريب الأسلحة هي جهد منسق يهدف إلى ممارسة الضغط على إيران من أجل إحياء محتمل للاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 والحد من النفوذ الخبيث لهذا البلد في المنطقة.



وتعد هذه الغارات البحرية الأخيرة جزءاً من اتجاه متزايد زاد فيه تواتر عمليات الاعتراض هذه خلال السنوات القليلة الماضية. حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها منعت 9000 قطعة سلاح من الوصول إلى اليمن في عام 2021 - بزيادة 200٪ عما اعترضته القوات الأمريكية في عام 2020.



وقال هوكينز "لن أقول إن الارتفاع حدث في الشهرين الماضيين. أود أن أقول إن الارتفاع كان في العامين الماضيين". حيث أشار إلى تركيز البحرية الأمريكية بشكل متزايد للموارد مثل الأفراد والأصول على "اكتشاف وتعطيل أي نشاط بحري مزعزع للاستقرار". وهذا ينطبق بشكل خاص على تهريب الأسلحة، الذي قال هوكينز إن له "تأثير سلبي على المنطقة".

