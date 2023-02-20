اليمن.. اتحادات السفر تؤيد قرار وزارة الأوقاف توزيع حصص الحج بالتساوي بين المحافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - شن الاتحاد اليمني للسياحة الواقع في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي هجوما شديدا على وزارة الإرشاد والأوقاف، على خلفية قرار الوزارة توزيع حصص الحج بالتساوي بين المحافظات.



وقال الاتحاد اليمني للسياحة في صنعاء إنه قرر سحب ممثليه من مفاوضات تجريها وزارة الأوقاف والإرشاد مع عدد من اتحادات السفريات والحج والعمرة في جميع المحافظات.



وتوعد اتحاد السياحة في صنعاء بالتصعيد ضد وزارة الأوقاف والإرشاد، حتى إشراكه في اتخاذ القرار.



بالمقابل أشاد اتحاد الجند للسفريات والسياحة في إقليم الجند، بجهود قيادة وزارة الأوقاف والإرشاد الرامية لإعادة توزيع حصص الحج على المحافظات .



وأدان الاتحاد في بيان، الأحد، الجهات والأطراف التي تعمل على إثارة البلبلة بهدف إثناء الوزارة عن قرارها بشأن فتح باب اعتماد القبول للوكالات الجديدة .



وأسف اتحاد الجند لتدخل بعض الأطراف الممثلة لبعض الوكالات في أعمال الوزارة حد تصرفهم وكأنهم هم المعنيين بإدارة قطاع الحج والعمرة ، في مخالفة صريحة لدورهم كنقابة مدنية .



بينما عبر الاتحاد السياحي اليمني، في عدن، عن نفس موقف اتحاد الجند، الداعم لموقف وزارة الأوقاف والإرشاد القاضي بتوزيع حصص الحج بالتساوي على جميع المحافظات، ومنع أي اتحادات من الاستئثار بحصص الحج في اليمن.



وقال الاتحاد السياحي اليمني بعدن في وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، على دعم جهود وزارة الأوقاف، داعين الاتحادات التي انسحبت من مفاوضات تنظيم عملية الحج، إلى العمل بصورة واعية وجماعية لمصلحة جميع اليمنيين