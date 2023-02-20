شكرا لبحثكم عن خبر حفل خطابي وفني ومعرض علمي في اليوم الأول لأسبوع الطالب الجامعة بكلية الاعلام جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – خاص:

نظمت كلية الاعلام بجامعة عدن صباح اليوم الاثنين، حفل خطابي وفني، ومعرض علمي في اليوم الأول لأسبوع الطالب الجامعي بالكلية للعام الدراسي 2022-2023م، بحضور رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر لصور وعميد كلية الاعلام الأستاذ الدكتور محمد علي ناصر وهيئة التدريب بالكلية وطلبة وطالبات الأقسام والسنوات الدراسية الأربع .

وافتتح رئيس جامعة عدن وعميد كلية الاعلام المعرض العلمي الذي اقامته الكلية بالمناسبة واحتوى على مجموعة من الصور التي توثق مسيرة الكلية منذ ان بدأت كقسم في كلية الآداب جامعة عدن الى ان أصبحت كلية مستقلة بداية من العام الدراسي الحالي.

إضافة الى مجموعة من الصور القديمة للإصدارات الصحفية التي كانت تنشر في العاصمة عدن منذ نهاية الاربعينات من القرن الماضي إضافة الى الصور القديمة والحديثة التي التقطها طلاب الكلية للمعالم والشخصيات من الحياة العامة للمواطنين.

والقى د. الخضر لصور الحفل كلمة توجيهية في الخطابي والفني الذي اقامته الكلية بالمناسبة، أشاد فيها بالجهود التي بذلت من اجل الاحتفاء بأسبوع الطالب الجامعي، وبما قدمه طلاب كلية الإعلام من إبداعات وانشطة مختلفة.

واكد لصور ان الجامعة تهتم بإقامة فعاليات أسبوع الطالب الجامعي باعتباره محفزة للطلاب للتكشف عن إبداعاتهم ومواهبهم.

معبرا عن اعتزاز الجامعة بما يقدمه الطلاب من لوحة جميلة تحمل في طياتها كل المعاني السامية رغم شحة الامكانيات والظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها البلاد.

واستعرض عميد كلية الإعلام الدكتور محمد علي ناصر اهداف واهمية اسبوع الطالب الجامعي والذي اسهم فيه الطلاب بإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وقال ناصر"الاسبوع الاعلامي العلمي لكلية الإعلام يحتوي على معرض للصور الفتوغرافية والرسوم ومشاريع تخرج الطلاب الى جانب العديد من الانشطة الرياضية وورش العمل والدورات التدريبية والندوات وحلقات النقاش والتي ستسهم في تنمية قدرات الطلاب واكتسابهم المعرفة والمعلومة وتنمية مهاراتهم".

وتخلل الحفل وصلات غنائية وشعرية وانشطة مختلفة من قبل طلاب كلية الإعلام نالت اعجاب واستحسان الجميع .

حضر حفل التدشين عميد كلية الآداب الدكتور جمال الحسني ومدير عام الشؤون التعليمية عباس فرحان ونائب عميد كلية الإعلام لشؤون الاكاديمية الدكتور محمد عبدالهادي ونائب عميد كلية الإعلام لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع الدكتور ياسر باعزب ورؤساء الاقسام العلمية والأساتذة والطلاب بكلية الإعلام .