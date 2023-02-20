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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص تمويل بنحو 193 مليون يورو، اي مايعادل يعادل 206 ملايين دولار، لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في اليمن.

الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 206 ملايين دولار مساعدات لبلادنا

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي "إن التمويل الذي أعلنه مفوض الاتحاد الأوروبي يانيز لينارسيتش في منتدى الإنساني الدولي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض سيتيح توفير مساعدات منقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا باليمن".

وأضاف البيان " أن 136 مليون يورو، من هذا المبلغ سيوجه إلى شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بهدف المساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن استمرار العنف والكوارث المفاجئة".

وأشار البيان، إلى أنه سيخصص كذلك 55 مليون يورو، مساعدات إنمائية لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وكذلك التنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.

وقال مفوض إدارة الأزمات، يانيز ليناريتش في بيان "لا يزال اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث إن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم الشعب اليمني ما دام كانت هناك حاجة لذلك.

وحث جميع الأطراف على ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود وتيسير بيئة العمل للعاملين في المجال الإنساني.

وجددت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية جوتا أوربيلينين، التزام الاتحاد الأوروبي بتزويد اليمنيين بالمساعدات الإنمائية طويلة الأجل وبناء قدرتهم على الصمود.

وتشمل الأنشطة التي يمولها الاتحاد الأوروبي المساعدات الصحية والتغذوية والغذائية، فضلا عن المياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.