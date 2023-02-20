شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جننت شباب السعودية .. الصاروخ جورجينا رودريغز تكشف عن صدرها كاملاً بأجرأ ظهور على كوكب الأرض .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو جريء لحبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالد​، عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز،​ أثناء تواجدها في أحد الملاهي.

وظهرت جورجينا رودريغر، في الفيديو، تشرب النبيذ، بملابس ضيقة ومكشوفة صدرها مع معظم أجزاء نهديها بشكل واضح وفاضح.

وفي وقت سابق أطلت الجميلة جورجينا رودريغز، على جمهورها ومتابعيها من خلال صورة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستعرام، من داخل البحر.

ووثقت الصورة جورجينا، وهي بالمايوه داخل البحر، فيما تعمدت بالانحناء قليلا إلى الخلف لإبراز مؤخرتها الكبيرة. الجدير بالذكر، أن نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالد​ حبيب جورجينا، كان قد كشف مؤخراً أن الشعور الذي يراوده بقرب حبيبته أجمل من تحقيق أي هدف كروي.

وكانت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، قد لفتت الأنظار إليها منذ حوالى 4 سنوات عند ارتباطها بنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي وقت سابق ايضا، تم تسريب صورة قديمة لجورجينا، تعود الى بداياتها في عالم عرض الأزياء، بدت وقتها نحيفة جداً، ومن المؤكد أنها خضعت لعملية تكبير الصدر، إذ إن ذلك واضح من خلال الصورتين المرفقتين.

وبحسب تقارير صحفية فإن جورجيينا لم تخضع لعملية تجميل في وجهها واكتفت بالخضوع لعمليات في انحناءات جسمها.