اخبار الخليج / اخبار اليمن

بفيديو فاضح جديد .. شمس الكويتية هتوريك الرقص البلدي على اصوله .. غلبت صافيناز و سما المصري

0 نشر
0 تبليغ

فنون - كتب امير التهامي - أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو أثناء رقصها بأحد الأماكن على أغنية (نمبر ون) للفنان المصري محمد رمضان.

وظهرت شمس في الفيديو الذي نشرته بتطبيق سناب شات، وهي ترتدي بلوزة وبنطلون أزرق وترقص مع إحدى صديقاتها على أغنية نمبر ون وأغنية كهربا، وعلقت قائلة "من مصر أم الدنيا، وفق (نورت).

ولم تسلم الفنانة الكويتية من ردود الفعل الواسعة التي انتقدتها، في حين قال آخرون إنها ترقص بأحد الملاهي في مصر، بينما دافع عنها اخرون مؤكدون انها تستمتع بوقتها بشكل عادي وطبيعي.

وكانت شمس الكويتية قد طرحت مؤخرا، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان « كهربا »،  وهى من نوعية موسيقى المهرجانات المصرية الشعبية، وشاركها الغناء مغنى الراب مصطفى وفقى .

و( كهربا ) كلمات وألحان عصام شعبان ، توزيع إسلام لوما ، اشراف موسيقى ابو صابر ، ميكس وماستر أسامة طارق، وتعد ضمن أغنياتها من ألبومها المصري الجديد “شيزوفرينيا”.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا