شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن تحريض زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران عبدالملك الحوثي، في كلمة لعناصره يوم أمس، على الاقليات الدينية في اليمن، وعلى رأسها الطائفة البهائية، وتكفيرهم، يؤكد مضي المليشيا بتوجيه ايراني، في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، واضطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم".

الارياني يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية

واضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن الاقليات الدينية، ومن ضمنها البهائيين، تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد مليشيا الحوثي منذ انقلابها، تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والاخفاء والتعذيب النفسي والجسدي، والنفي القسري، واخضاعهم لمحاكمات غير قانونية، ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم".

وحذر الارياني، من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية عبر هذا الشحن والتحريض العلني لعناصرها، خلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم، ومن ضمنهم البهائيين الذين يمثلون جزء لا يتجزأ منه، وعاشوا لقرون في وئام واخاء، والآثار الكارثية لهذا الخطاب المتطرف على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الاقليات الدينية، ووقف كل اشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

