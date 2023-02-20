حريق يلتهم ثلاثة منازل في مخيم للنازحين شمالي مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - التهم حريق ثلاثة منازل مؤقتة في مخيم للنازحين، شمالي مدينة مأرب (شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن حريقاً شب في خيمة أحد النازحين في مخيم الشركة، الواقع في حي الشركة شمال شرقي المدينة، في وقت متأخر من مساء أمس، وامتد إلى منزلين آخرين.



وأوضحت أن الخيام احترقت بالكامل بما فيها من ممتلكات للنازحين.



وتأتي الحادثة بعد أيام من احتراق خمسة مساكن مماثلة في مخيم الغاوية بمديرية الوادي شرقي مأرب.



وبين الفينة والأخرى تشتعل النيران في مخيمات النازحين المكونة من الخيام والصفيح، مخلفة قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة، وسط مناشدات للمنظمات الدولية بتوفير أماكن إيواء آمنة.

