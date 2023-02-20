شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع يلتقي أعضاء القضاء العسكري في المنطقة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في العاصمة المؤقتة عدن، والتقى بأعضاء القضاء العسكري في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع، على أهمية تفعيل المحاكم والنيابات العسكرية كونها إحدى الركائز الأساسية لبناء المؤسسة العسكرية.. مشددا على سرعة البت في مختلف القضايا المتراكمة وفق مبدأ الثواب والعقاب، وبما يساعد في عملية الضبط والربط في القوات المسلحة وتحقيق العدالة.

واستمع الفريق الداعري، إلى جملة من القضايا والصعوبات والتحديات التي تواجه رؤساء النيابات والمحاكم.. مؤكدا في هذا الصدد دعم ومساندة وزارة الدفاع وتذليل كل الصعوبات وتوفير مختلف الاحتياجات بما يعزز من أداء مهامهم باستقلالية تامة.

ومن جهتهم عبر رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات العسكرية، عن امتنانهم لوزير الدفاع وبما يوليه من اهتمام خاص في إعادة تفعيل القضاء العسكري للقيام بمهامه في حل المشاكل وسرعة الفصل في القضايا المتراكمة.

حضر اللقاء قائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري، ومدير مكتب الوزير اللواء عبدالحكيم الشعيبي.



وفي سياق اخر التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر مطهر الإرياني، الأحد، سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الهدنة وإحلال السلام، وجهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

وأكد الوزير الارياني موقف الحكومة الثابت والدائم في دعم جهود التهدئة واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث، واستعرض سلسلة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية منذ اجتياح المليشيا الحوثية للعاصمة المختطفة صنعاء وانقلابها على الدولة، ومساعيها انجاح جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حلول سياسية تنهي معاناة أبناء الشعب اليمني وتضمن حقوقه وتلبي تطلعاته.

ولفت الإرياني إلى أن الهدنة الانسانية التي رعتها الأمم المتحدة فضحت النوايا الحقيقية لمليشيا الحوثي، وارتهانها للأجندة التوسعية الإيرانية، واكدت أنها غير مؤهلة للمشاركة في مسار لبناء السلام، ما لم يتم إجبارها عبر الضغط العسكري.

ولفت الارياني إلى ان سلوك مليشيا الحوثي، وتصاعد وتيرة تهريب الأسلحة الإيرانية مؤخرا، يؤكد عدم جديتها في التعاطي مع جهود التهدئة وإحلال السلام، لافتًا إلى تجارب اليمنيين مع المليشيا منذ نشأتها، وانقلابها على كافة الاتفاقات التي أبرمتها، واستغلالها جولات الحوار لكسب الوقت والتعبئة والتحشيد.

وحذر الارياني من خطورة العبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالمناهج التعليمية وغسل عقول الاطفال وتعبئتهم

بالأفكار الإرهابية المستوردة من ايران، والعقيدة القتالية المبنية على القتال والدمار والتخريب، ومخاطر تحويلهم في المستقبل إلى قنابل موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.