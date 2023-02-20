شكرا لبحثكم عن خبر الوزير الشماسي يوقع مذكرة تفاهم لانشاء وتشغيل محطة كهرباء غازية بقدرة توليد 60 ميجاوات بشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الإعلام النفطي

برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وقع معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي مذكرة تفاهم لانشاء وتشغيل محطة كهرباء غازية بقدرة توليد 60 ميجاوات بشبوة مع الجهات المعنية متمثلة بوزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين ومحافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير العولقي.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق لإنشاء محطة كهربائية تعمل بالغاز في منطقة العقلة بقوة 60 ميجاوات مع إنشاء شبكة ضغط عالي بما في ذلك خطوط نقل وتصريف الطاقة من محطة التوليد إلى شبكات التوزيع على أن تتحمل الدولة تكاليف مشروع إنشاء وتشغيل محطة الكهرباء خصمًا من حصة إيرادات مبيعات النفط الخام وبالآلية التي سيتم عرضها والموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير الشماسي بان وزارة النفط والمعادن ستعمل على توفير الكميات اللازمة من وقود الغاز الطبيعي من القطاعات المنتجة في محافظة شبوة و توصيله لأقرب نقطة من موقع المحطة الغازية ومد المحطة بكميات وقود الغاز الطبيعي والامداد بشكل يومي ومستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.