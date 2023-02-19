الدولية للهجرة: وصول 22 ألف مهاجر إفريقي لليمن خلال شهرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأحد، وصول نحو 22 ألف مهاجر من القرن الإفريقي إلى اليمن، خلال شهرين.



جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، وصل مراسل الأناضول نسخة منه.



وأفاد التقرير: "خلال يناير (كانون الثاني) 2023، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 10 آلاف و707 مهاجرين (غير نظاميين) دخلوا اليمن".



وأضاف التقرير، أن هؤلاء "يزيدون بنسبة 1 بالمائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث وصل اليمن 10 آلاف و620 مهاجرا إفريقيا".



وأردف أن "97 في المائة من هؤلاء المهاجرين إثيوبيين، و3 بالمئة صوماليين".



ولفت إلى أن "77 في المائة منهم ذكور، فيما 5 بالمائة من النساء، و15 بالمئة من الأطفال، و3 بالمئة من الفتيات".



ويعد اليمن، وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.

المصدر: الأناضول