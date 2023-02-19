اليمن.. قرار حكومي بوقف تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى خارج البلاد

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، وقف تصدير الأسماك والأحياء البحرية إلى خارج البلاد بهدف توفيرها في الأسواق المحلية.



وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إنها "أقرت وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج الوطن من جميع المنافذ".



وأوضح البيان، أن ذلك بهدف توفيرها للأسواق المحلية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شحة الانتاج السمكي، خاصة وأن اليمن معتمدة على الاصطياد التقليدي.



ووجهت الوزارة، الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الانزال.



كما وجهت بمنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.



وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري إن قرار إيقاف صادرات الأحياء البحرية جاء كضرورة ملحة.



ولفت إلى أن هذه الفترة شهدت شح الانتاج وما يترتب عليه من تشكيل لجان مراقبة ومتابعة لعملية الانتاج حتى لا تحدث فجوة من عملية الانتاج وبما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.



وأشار السقطري إلى انه سيتم انزال نشرة سعرية لجميع أنواع الأسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عملية الوزارة، داعيًا محافظي المحافظات وكافة الجهات المعنية التفاعل الجاد لنجاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

