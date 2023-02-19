الصاروخ سما المصري ببدلة رقص في وصلة رقص جديده من غرفة النوم .. ومغرد كسحتي صافيناز ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - تثير الراقصة المصرية سما المصري الكثير من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر الكثير من حياتها اليومية علي مختلف منصات السوشيال ميديا

سما المصري التي قامت بكل وسائل الاغراء وتظهر كل مرة بشكل مختلف علي السوشيال ميديا مرة داخل حمام سباحة ومرة في وصلت رقص وهي ليست المرة الأولي التي تقوم بعمل هذا الفيديو

والتي تعتمد علي الإثارة والمتعة وقامت سما المصري بعمل هذا الفيديو احتفالاً بفوز منتخب مصر وظهرت سما المصري بفستان قصير تظهر فيه مفاتن جسدها العاري.

وعلقت سما المصري أنها تراهن مع أحد صديقتها أنها تقوم بمسح البلاط إذا فاز المنتخب المصري وسما المصري ديما ما تقوم بتعليم الستات وإظهار التاتو وعلي مؤخرتها والتي قامت فيها بخلع ملابسها قطعة قطعة.

سما المصري تنفرد ديما للفيديوهات المثيرة التي ديما تخرج فيها وتعتمد سما المصري في الفيديو علي ظهور شيئا من مفاتنها ودائما ما تقول اللي عاوز يقلدنى يقلدون مما وصل إلي أن نجمات الفن يقومون بتقليد سما المصري في الآونة الأخيرة ظهرة عدة فديوهات لفنانات قامت بتقليد سما المصري .