شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يترأس اجتماعا موسعا لإدارات مكتب والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر أوضاع قطاع التعليم واحتياجاته والصعوبات التي تواجهه.

واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء إدارات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومدراء فروع المكتب بالمديريات، مطالب واحتياجات الفروع والادارات والمدارس من الخدمات والمشاريع.

إلى ذلك وجه المحافظ بالإسراع في تنفيذ وإنجاز مشروع شق وسفلتة مدخل منفذ شحن البري بطول قرابة 10 كم ومشروع المياه، وأحال عدد من المشاريع إلى البرنامج الاستثماري لعام 2023م.

جاء ذلك خلال اجتماعه، بمدير مديرية شحن محمد زعبنوت، للإطلاع على أوضاع واحتياجات المديرية من المشاريع والخدمات.