شكرا لبحثكم عن خبر ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي.... كلية الإعلام تنظم ندوة علمية بعنوان "الإعلام وقضايا البيئة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- زين الكلدي

برعاية رئيس جامعة عدن أ.د خضر ناصر لصور وبحضور عميد كلية الإعلام أ.د محمد علي ناصر نظمت صباح اليوم في قاعة كلية الإعلام ندوة علمية بعنوان"الإعلام وقضايا البيئة" ضمن فعاليات الأسبوع الإعلامي العلمي الأول في الكلية.

وفي بداية الندوة ألقى عميد كلية الإعلام أ.د محمد علي ناصر كلمة شكر فيها رئيس الجامعة على ما يبذله في دعم كلية الإعلام، مضيفا إلى أهمية الندوة للطلاب الإعلاميين لمعرفة التحديات التي تواجه المجتمع منها القضايا والمشكلات البيئية وكيفية معالجتها.

وأشارت الأستاذة أسماء الاغا مديرة مكتب الإعلام في الهيئة العامة لحماية البيئة إلى وظائف الإعلام البيئي في التثقيف والتعليم، والتنشئة الاجتماعية، والحوار والنقاش، الأقناع، وتطرقت إلى أهم القضايا والمشكلات التي تعاني منها البيئة العالمية بشكل عام واليمنية على وجه الخصوص من التغيير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتصحر والتلوث.

وأكد نائب عميد كلية الإعلام للتطبيق العملي الدكتور ياسر باعزب كيفية تعزيز دور الإعلام البيئي لأيقاظ الهمم وتحريك الجهود لحماية البيئة من نفسها ومن الأنسان عن طريق خفض استنزاف الموارد وتغيير العادات والسلوكيات الخاطئة المرتكبة من قبل المواطنين، مضيفٱ إلى وضع الخطط والبرامج في وسائل الإعلام لتوعية وأرشارد المواطنين من أجل المحافظة على البيئة وتشجيع الخبراء والإعلاميين والمواطنين للمحافظة على البيئة وتقليل المخاطر التي تهدد البيئة في الحاضر والمستقبل

ومن المقرر أن يبدأ أسبوع الطالب الجامعي في كلية الإعلام يوم غدٱ الأثنين.