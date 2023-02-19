الألغام الحوثية في اليمن.. إصابة نازحة بمأرب ونزع 1269 لغماً في عدة محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مرصد حقوقي يمني، الأحد، إصابة امرأة نازحة، بانفجار لغم في محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وذكر المرصد اليمني للألغام، أن امرأة من مديرية مجزر، أصيبت بانفجار لغم في منطقة نزوحها بـ"وادي السمرة" جنوب شرق مديرية مدغل شمالي محافظة مأرب.



ولفت المرصد في بيان على تويتر، "أن مناطق واسعة في مديريات مدغل ورغوان ومجزر في محافظة مأرب يواجه فيها السكان مخاطر كبيرة نتيجة الألغام والقنابل والمقذوفات".



في سياق متصل، أعلن مشروع نزع الألغام في اليمن (مسام)، الأحد، نزع 1269 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في الأسبوع الثاني من فبراير ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 2656.



وذكرت عمليات مسام في بيان لها أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1104 ذخيرة غير منفجرة، و161 لغماً مضاداً للدبابات، و4 لغماً مضاداً للأفراد.



ووفقاً للبيان، تمكنت فرق مسام الميدانية الأسبوع الماضي من تطهير 234.148 متراً مربعاً من الأراضي في اليمن لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية الشهر 511.942 متراً مربعاً.



وبذلك ارتفعت أعداد الألغام التي نُزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى يوم 17 فبراير الجاري 387.551 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران زرعت أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام في مناطق شاسعة باليمن، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لاتزال مناطق واسعة ملوثة وتشكل تهديدا للمواطنين لسنوات قادمة، وفقاً لتقارير حكومية وحقوقية.

