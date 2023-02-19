شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. وصول 75 ألف طن وقود من السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظة عدن جنوبي اليمن، السبت، 75 ألف طن متري من الوقود مقدمة من السعودية لدعم قطاع الكهرباء. جاء ذلك وفق تغريدة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي)، على حسابه بـ "تويتر". وقال البرنامج: "وصلت اليوم (السبت) الدفعة الثالثة من ‎منحة المشتقات النفطية السعودية لميناء الزيت في محافظة ‎عدن". وأضاف أن هذه الدفعة "تضم 45 ألف طن متري لمادة الديزل و30 ألف طن متري لمادة المازوت من إجمالي كميات 250 ألف طن متري بقيمة إجمالية 200 مليون دولار". ولفت البرنامج، إلى أن" الدفعة الثالثة تأتي لبدء تشغيل 70 محطة كهرباء في ‎اليمن، لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية". ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أنها وقعت مع السعودية اتفاقية لمنح اليمن وقودا بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن وصول 75 ألف طن متري من الوقود المقدمة من السعودية، (دفعة أولى)، فيما وصلت الدفعة الثانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم بنفس الكمية، لدعم الكهرباء. وسبق أن شهدت مدن يمنية، احتجاجات متعددة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر للطاقة، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية.

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