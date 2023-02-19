شكرا لبحثكم عن خبر صحفي سعودي يبشر مسؤولين يمنيين بالتغيير والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حملت تغريدة لباحث سياسي سعودي إشارة إلى أن هناك تغييرات ستطال مسئولين كبار في الدولة اليمنية، وذلك مع تسارع الأحداث الداخلية والخارجية في اليمن.
وقال الباحث السياسي السعودي علي العريشي في تغريدة له، إن هناك وجوه سياسية يمنية كبيرة ستغادر المشهد، في تغييرات قادمة ستطالهم.
وقال العريشي في تغريته: "وجوه سياسية يمنية كبيرة ح توحشنا".
ولم يشر الباحث السعودي العريشي إلى نوعية التغييرات التي ستحدث، غير أنه اكتفى بالإشارة إلى أن هناك تغييرات قادمة ستطال وجوه سياسية كبيرة.
وجوه سياسية يمنية كبيرة ح توحشنا ♂️
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