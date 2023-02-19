شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة اماراتية : الهدنة مع الحوثي فشلت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت صحيفة إماراتية عن توقف إعلان اتفاق الهدنة الأممية بين أطراف الصراع باليمن في محادثات مسقط إثر تعنت جماعة الحوثي.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مصادر دبلوماسية يمنية، بأن مشاورات الأطراف اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عمان، توقفت بسبب تعنت ميليشيات الحوثي، التي وضعت عراقيل وفرضت شروط جديدة، بهدف عرقلة الجهود الأممية والدولية في سبيل التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الحوثي رفضت مناقشة ملف صرف المرتبات وفق كشوفات 2014، فضلاً عن رفضها فتح معابر وطرق مقابل توسيع الرحلات إلى مطار صنعاء، والملاحة في ميناء الحديدة، واعتبرت بند الطرق لا يتعلق بالجانب الانساني، وانما سيتم مناقشته في إطار الملف العسكري والأمني.

وذكرت الصحيفة أن تعنت وعراقيل الجماعة، خاصة فيما يتعلق بأهمية وجود ضمانات دولية لإنجاح الاتفاق، أدت لتوقف المشاورات، في انتظار ضغوط دولية على الحوثيين للعودة إلى المشاورات لاستكمال المراحل الأخيرة قبل إعلان الاتفاق الذي كان شارف على الانتهاء.

وواصلت جماعة الحوثي تصعيدها القتالي في جميع جبهات القتال، وعمدت خلال اليومين الماضيين إلى إرسال مزيد من الأسلحة المتطورة بينها "صواريخ بحرية، ومسيرات" إلى جبهات الحديدة، مطلة على البحر الأحمر، ما يهدد الملاحة الدولية وطرق التجارة والطاقة.