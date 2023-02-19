شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مشعوذ تعز الأكبر .. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ألقي القبض على ساحر، بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في محافظة تعز.

وقالت مصادر أمنية حوثية، أنها ألقت القبض على ساحر يدعى "شائف عون" في مدينة هجدة والتابعة لمديرية مقبنة جنوب غرب مدينة تعز.

وأوضحت المصادر أن "عون " (80 عامًا) كان يمارس السحر منذ أكثر من أربعين عاما، ولديه طلاب يتعلمون السحر، وتم القبض عليه بعد مداهمة منزله والعثورعلى طلاسم موجودة بمنزله.

ونشر مقاطع فيديو، للمشعوذ وهو يجهز سحرًا لإحدى ضحاياه، كما نشرت العديد من الصور لما عثر عليه داخل المنزل.