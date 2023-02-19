اليمن.. اتحاد كرة القديم يكشف عن موعد انطلاق الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف حميد شيباني الأمين العام للاتحاد اليمني لكرة القدم اليمني، عن موعد انطلاق الدوري، المتوقف بسبب الحرب منذ سنوات.

وقال شيباني في تصريحات تلفزيونية: "الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة خرج بقرارات هامة أسفرت عن إعادة تشكيل لجان الاتحاد مع مراعات التخصص والتجديد الضامن لإحداث التطور في نشاط اللعبة".

وأضاف: "مجلس الإدارة ناقش التقارير الفنية عن السنة الماضية، كما أقر خطة النشاط الداخلي والخارجي للسنة الحالية التي تتضمن المشاركات المختلفة للمنتخبات الوطنية وإقامة بطولة دوري الدرجة الأولى".

وحدد شيباني موعد انطلاق الدوري اليمني بعد شهر رمضان المبارك، لكنه ربط إقامة البطولة بتوفر الأموال مطالبا كل الجهات المساهمة في توفير الاعتمادات المالية لإقامة البطولة.

ويقام الدوري اليمني بدون رعاية تجارية أو إعلانات، حيث يعمل الاتحاد اليمني على توفير متطلبات البطولة بدعم حكومي لم يعد كما كان قبل عام 2015.

وأكد شيباني إقرار مشاركة المنتخبات الوطنية في كل الاستحقاقات مطالبا كل السلطات المساهمة في إنجاح الحضور اليمني المستمر في البطولات الخارجية.

وأردف: "ندعم المنتخب اليمني للناشئين في نهائيات آسيا 2023، وأوجه الدعوة لمساندة المنتخب والاتحاد في سبيل تحقيق مشاركة ناجحة وحضور كبير".

وكشف شيباني عن إقرار قوام لجان الاتحاد، وعلى رأسها اللجنة الإعلامية المطالبة بإحداث نقلة في عملها يعكس حجم النشاط الذي يقوم به الاتحاد.

وجدد شيباني تأكيده على دخوله مرحلة التخلي عن مناصبه في الاتحادات العربي والغرب آسيوي والآسيوي لصالح إفساح المجال للكادر اليمني.

