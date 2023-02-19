شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفعة ثالثة من منحة الوقود السعودية تصل عدن.. تغذي 70 محطة ‫كهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السبت، وصول دفعة ثالثة من منحة الوقود السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن والمخصصة لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وبحسب بيان للبرنامج السعودي فإن سفينة المشتقات النفطية التي وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن تقل على متنها 45 ألف طن متري من الديزل و30 ألف طن لتري من المازوت.

وأشار البيان إلى أن الدفعة الثالثة ستسهم في تشغيل 70 محطة توليد ‫كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية.

وتعد الدفعة جزءا من المنحة السعودية البالغة كمياتها 250،000 طن متري بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي، وقد وصلت منها دفعتان سابقتان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، خلال استلام شحنة الوقود، أهمية هذه الشحنة في تخفيف انقطاعات التيار الكهربائي وكذا توفير ملايين الدولارات التي كانت تدفع لشراء مثل هذه الكميات.

وثمن المسؤول اليمني دعم المملكة العربية السعودية المتواصل لليمن عامة ولمدينة عدن بشكل خاص، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي شمل كافة المجالات والخدمات.

وتعد منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيدًا سعوديا جديدا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتدادًا للمنح السابقة بإجمالي 4،2 مليار دولار.

وكانت آخر منحة نفطية سعودية قد بلغت 422 مليون دولار أمريكي، وقد تم استكمال توريدها على مدى عام كامل، وساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.

كما ساهمت المنحة في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق الحكومي، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بإجمالي 21 مليون دولار على مدى 12 شهرا وضاعفت الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 غيغاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.