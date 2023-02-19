شبوة.. مقتل مواطن في اشتباكات بين مجاميع قبلية شرق "عتق"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، مساء السبت، في اشتباكات بين مجاميع قبلية، بمديرية الصعيد، إلى الشرق من مديرية عتق مركز محافظة شبوة شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مواجهات بين مسلحين قبليين أسفرت عن مقتل "عبدربه فريد دلهم" في حين لم تتدخل قوات المجلس الانتقالي لوقف المواجهات.

وحسب المصادر، أن الوضع في المديرية لا يزال متوترًا، وينذر بمزيد من الصدام المُسلح، المرتبط بقضية ثأر قبلي.

وعادت قضايا الثأر القبلي إلى السطح منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي على المحافظة في أغسطس/آب من العام الماضي دون أن يكون لها أي دور في حل القضايا أو وقف الاشتباكات وحقن دماء المدنيين.