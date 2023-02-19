الصاروخ صافيناز تستعرض مؤخرتها برقصة بالبكيني ومتابع: فرمت سما المصري و فيفي عبدة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود - نشرت الراقصة الأرمنية صافيناز عددًا من الصور الجديدة والتي لا تقل إثارة عن كل ما تنشره بهدف عرض الجسد والإغراء دون أي رقيب أو حسيب.

ظهرت في الصورة بالمايوه وعرضت قفاها بوقاحة على شرفة الغرفة التي تسكن بها، ونالت صورها عددًا كبيرًا من التعليقات غير المؤدبة والمخجلة، لكنها لم تهتم ولا تحذف خاصية التعليقات.

قبل صافيناز كنا طالبنا كثيرًا بوضع حد للرقاصة سما_المصري التي كانت تنشر الفحشاء على السوشيال ميديا، لكنها سجنت ولا تزال مسجونة رغم أنها مشهورة.

صافيناز لا تختلف كثيرًا عن سما ويجب محاسبتها على كل ما تنشره بحجة ممارستها لهواية الرقص الشرقي.