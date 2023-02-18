صراعات بين قيادات حوثية على مستشفى خاص في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع صراع بين مجموعات حوثية متنافسة للسيطرة على مستشفى خاص في صنعاء، وفق ما أفادت مصادر محلية.



وبحسب وثيقة حصل "يمن شباب نت" عليها، فإن قيادات حوثية اقتحمت الجمعة مستشفى 17 يوليو الواقع جنوب صنعاء، بقيادة محمد قناف مدير أمن مديرية سنحان المعين من المليشيا وعدد من أتباعه، للمستشفى.



وأشارت الوثيقة إلى أن قياديا حوثيا آخر، يدعى حسين البشاري مدير قسم شرطة دار سلم، اشترك في حملة لاقتحام المستشفى ونهب معداتها، ومنع قوة أخرى من الحوثيين باسم الشرطة القضائية من السيطرة على المستشفى.



ويتنافس قادة الحوثيين، بكثافة للسيطرة على مؤسسات القطاع الخاص، حتى وصل الصراع فيما بينهم إلى المؤسسات التجارية الخاصة بالحوثيين أنفسهم.