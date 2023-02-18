شكرا لبحثكم عن خبر اختيار الدكتور اديب الشاطري عضواً في اللجنة العلمية للملتقى العلمي الدولي بالجزائر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اختير الدكتور اديب عبدالله الشاطري عضو الهيئة التدريسية بجامعة عدن وحضرموت، عضو في اللجنة العلمية للملتقى العلمي الدولي، وقد وقع عليه الاختيار ضمن 34 شخصية أكاديمية عربية للمشاركة في تنظيم المؤتمر الدولي الأول (عن بعد/حضوري)، بعنوان الأمن البيئي والأمن الدولي- تحديات رهانات، والذي سينعقد في مارس القادم 2023م بمقر كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لونيمي علي بالجمهورية الجزائرية-البليدة 02 (العفرون)
ويعد الدكتور اديب الشاطري أحد الشخصيات الأكاديمية المتميزة والكفاءات العلمية والمجتهدة في جامعتي عدن وحضرموت وله نشاطات عدة في مجال العمل الأكاديمي والمجتمعي واحد الدكاترة الرائعين الذي يحظوا باحترام وتقدير الجميع.
- من فضل الجونة
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