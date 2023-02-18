شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يعود الى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عاد إلى العاصمة عدن مساء اليوم السبت، الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد زيارة خارجية ناجحة والتقى عدد من القيادات المحلية والخارجية.

وجاءت عودة الرئيس القائد إلى العاصمة عدن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.

كما تضمنت زيارة الرئيس الزُبيدي الخارجية، عقد سلسلة لقاءات هامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والرياض المبعوث الأممي والامريكي ومع سفراء عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول الاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها سُبل تجديد الهدنة والسلام الشامل ، وجهود مكافحة الأرهاب، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.