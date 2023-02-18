منظمة أطباء اليمن في المهجر تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحملة الحوثية ضد اللقاحات (بيان)

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت منظمة أطباء اليمن في المهجر، يوم السبت، عن قلقها البالغ إزاء الحملة التي تشنها مليشيات الحوثي ضد اللقاحات، محذرة من أن لذلك عواقب وخيمة.



وقالت المنظمة في بيان لها وصل "يمن شباب نت" نسخة منه"، إنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحملة الإعلامية التي يقودها البعض والتي تدعو لمنع تطعيم الأطفال باللقاحات الأساسية وترويج لأطروحات غير علمية وغير حقيقية حول اللقاحات.



وندد البيان بالتشجيع الممنهج من قبل السلطات الصحية في صنعاء لتلك الحملة والتي تؤدي إلى انخفاض تغطية التطعيمات مما يؤدي إلى زيادة حالات الأمراض المشمولة باللقاح والتي تتسبب في مضاعفات خطيرة وإعاقات دائمة أو حتى الوفاة.



وناشدت المنظمة أولياء الأمور بـالمسارعة بـتلقيح أطـفالـهم لحمايتهم من الإصابة بمرض قد يسبب مضاعفات خطيرة أو الوفاة لا سمح الله. كما ناشدت الاطباء بـرفـع التوعـية عـلى تلقي اللقاحات وازالة الشبهات علميا والرد على الشائعات.



بيان منظمة أطباء اليمن في المهجر:



تعرب مــنظمة أطــباء الــيمن فــي المهجــر عــن قــلقها الــبالــغ إزاء الحــملة الإعــلامــية الــتي يــقودهــا الــبعض ، والــتي تــدعــو لمــنع تــطعيم الأطــفال بــالــلقاحــات الأســاســية وتــرويــج لأطــروحــات غــير عــلمية و غــير حــقيقية حــول الــلقاحــات. وتــندد المــنظمة بــالــتشجيع المـــمنهج مـــن قـــبل الســـلطات الـــصحية فـــي صـــنعاء لـــتلك الحـــملة، والـــتي تؤدي إلـــى انـــخفاض تـــغطية الـــتطعيمات فـــي المـــناطق المـــتضررة، مـــما يؤدي إلـــى زيـــادة حـــالات الأمـراض المـشمولـة بـالـلقاح، مـثل الـتهاب الـسحايـا والـتهاب الـرئـة و الـدفـتريـا والـسعال الــــديــــكي ومــــرض شــــلل الأطــــفال، والــــتي يــــمكن أن تتســــبب فــــي مــــضاعــــفات خــــطيرة وإعاقات دائمة أو حتى الوفاة.

وفـي هـذا الـسياق، تـشير المـعلومـات الـواردة مـن مـنظمة الـصحة الـعالمـية إلـى ارتـفاع حــالات الأمــراض المــتعلقة بــالــلقاحــات فــي المــناطق الــتي انــخفض فــيها مــعدل تــغطية التلقيح، بالإضافة إلى عودة ظهور مرض شلل الأطفال في اليمن بعد استئصاله.

حـــالـــيا هـــناك آلاف الـــحالات مـــن الـــحصبة و المـــئات مـــن حـــالات الـــدفـــتريـــا و الـــسعال الـديـكي مـما يـقرع جـرس الخـطر حـول مـوجـات وبـائـية مـتوقـعة سـوف يـذهـب ضـحيتها الكثير من الأطفال الأبرياء ..

مــا نــريــد أن يــفهمه الجــميع هــو أن الأفــراد و الجــماعــات المــمتنعة عــن تــلقيح أطــفالــهم هـي لا زالـت تـحصل عـلى بـعض الـوقـايـة مـن أفـراد المـجتمع المـلقحين ..

هـذا الـوضـع لـن يســـتمر طـــويـــلا ومـــع تـــناقـــص نســـبة المـــلقحين مـــن الأطـــفال ســـتعود أوبـــئة الـــطفولـــة لـتحصد الـكثير مـن الأرواح الـبريـئة وكـأن شـعبنا لا يـكفيه مـرارات الحـرب لـنضيف لـها الصراع مع أوبئة قاتلة متمرسة تحصد البشرية منذ مئات السنين.. تـشير الـدراسـات بـأنـه فـي حـالـة تـوقـف الـلقاح قـد يـصل عـدد المـصابـين مـن الأطـفال الـى مئات الألوف في عموم أنحاء اليمن..

لـذلـك تـناشـد مـنظمة أطـباء الـيمن فـي المهجـر أولـياء الامـور بـالمـسارعـة بـتلقيح أطـفالـهم لحمايتهم من الإصابة بمرض قد يسبب مضاعفات خطيرة أو الوفاة لا سمح الله، ونـناشـد الاطـباء بـرفـع الـتوعـية عـلى تـلقي الـلقاحـات وازالـة الشـبهات عـلميا والـرد عـلى الشائعات مما يساعد على تعزيز المستوى المناعي للمجتمع، كـما نـناشـد أسـاتـذة الـجامـعات والـباحـثين بـتوضـيح الـنتائـج الـوخـيمة بـمنع الـلقاح في بعض مناطق اليمن ..

ونــناشــد الــقنوات الإعــلامــية والمــثقفين بــضرورة تــوعــية الــناس بخــطورة عــدم تــلقيح أطفالهم والضغط من أجل تسهيل اللقاحات الأساسية لكافة المواطنين..

ونــناشــد المــنظمات الــدولــية وعــلى رأســها مــنظمة الــصحة الــعالمــية والــيونــيسيف ان تــعمل عــلى الــضغط دولــيا عــلى الســلطة الــصحية فــي صــنعاء مــن أجــل الــعدول عــن خـطابـها الـذي سـتكون لـه عـواقـب وخـيمة.. وأن تـتوقـف عـن الـتغاضـي الـغير مـفهوم عـن هذه الكارثة الصحية القادمة.

كـما نـدعـو جـميع الـعامـلين بـالـقطاع الـصحي الـى أخـذ زمـام المـبادرة و تـوعـية الـناس بأهمية اللقاحات ومواجهة مجموعات ترويج الخرافات ضد اللقاحات.

وفي الختام، تؤكـد مـنظمة أطـباء الـيمن فـي المهجـر ان قـضية مـحاربـة الـلقاحـات فـي الـيمن تـتصدر أولـويـاتـها وأنـها سـتعمل جـاهـدة مـن أجـل حـمايـة صـحة الأطـفال والأجـيال الـقادمـة مـن المرض و الخرافة التي تهدد حاضرهم و مستقبلهم..



