شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يحذر من تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من تصاعد مخاطر الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، بشكل عشوائي في المدن والقرى والاحياء السكنية.

واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، ارتفاع حوادث الالغام، واعداد ضحاياها المدنيين، بشكل لافت منذ مطلع العام الحالي، وآخرهم مقتل ثلاثة أطفال أثناء سيرهم في طريق فرعي إلى ملعب كرة قدم في حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأشار الارياني إلى ان المرصد اليمني للألغام، وثق مقتل (42) مدني وإصابة (61) منذ مطلع يناير وحتى منتصف فبراير الحالي غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث سٌجلت خلال شهر يناير الفائت، (41) حادثة انفجار ألغام وذخائر متفجرة وعبوات وقذائف من مخلفات الحرب في 9 محافظات، مخلفة (32) قتيلا بينهم (14) طفل وامرأة، و(42) جريح، بعضهم بإعاقات مستديمة‏.

ولفت الارياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت بزراعة مئات الآلاف من الألغام في الاحياء السكنية ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد والاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع، دون تفريق بين هدف مدني وعسكري، في أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية.

وطالب الارياني المجتمع الدولي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف صناعة وزراعة الالغام بكافة انواعها، واجبارها على تسليم الخرائط، والعمل على دعم جهود الحكومة لتطهير الاراضي اليمنية من الالغام، وتقديم الدعم الطبي للمصابين، وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطر الالغام وكيفية التعامل معها ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.