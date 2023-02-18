بفخذين مفتوحين .. انجي خوري تتحدى سما المصري بوضعية ساخنة ومتابع : جسمك نار

فنون - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة السورية انجي خوري الجدل ، بسبب نشرها صورة على مواقع التوصل الاجتماعي وهي شبه جالسة على الارض وكانت ترتدي فستانا قصيرا لون اسود نوع ساتان مثير للمتابعين .

وتعرف انجي خوري بإطلالتها المثيرة للمتابعين , حيث يصفها البعض بفنانة الاثارة العربي , من خلال الفيديوهات التي تنشرها على صفحاتها وهي تكاد تغطي مناطقها الحساسة , وتقوم بالرقص على البث المباشر وتتلفظ باللفاظ نابية وخادشه للحياة.

وتمتلك الفنانة انجي حساب على موقع إنستقرام تنشر عليه يومياتها عبر الستوري , ويبلغ عدد متابعيها على حساب إنستقرام 1.9 مليون متابع .

كما قامت العديد من الدول بحظر صفحة الفنانة انجي خوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي .حيث قامت دولة الامارات العربية , بطرد الفنانة انجي و ترحيلها خارج البلاد , بسبب تهم بالدعارة وخدش الحياء العام , في مدينة دبي.

وتتخطى الفنانة انجي المحظور بكل فترة وتقوم بنشر صورة شبه بلا ملابس لتبين المناطق الحساسة للمتابعين ولفت الانتباه وظهرت الفنانة بإحدى صورها وهي على لوح زجاج مكشوفة الجسدها كما خلقها الله , كما قامت بإخفاء المناطق الحساسة بنقط سوداء.

وتنال الفنانة اعجاب المتابعين خلال تعليقاتهم بعكس البعض، ووصف احد المتابعين اطلالة انجي خوري بــ " النار".