ثالث حالة من نوعها خلال أسبوع.. انتـ حار شاب إب بسبب تدهور أوضاعه المعيشية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن ثلاثيني على الانتـ حار، لأسباب معيشية، بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ثالث حالة من نوعها تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خلال نحو أسبوع.



وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يُدعى "م ع"، أقدم على الانتحار في منطقة "فراد" بعزلة "جبل معود" بمديرية ريف إب (شمالي مدينة إب).



وأضافت أن تدهور الأوضاع المعيشية، هو الدافع الرئيسي للانتـ حار.



وهذه الحادثة السابعة من نوعها التي تشهدها المحافظة منذ مطلع العام الجاري، في ظل ازدياد أعداد الحالات النفسية بشكل غير مسبوق نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أحدثتها الحرب في البلاد.

