[ أبين.. مليشيا الانتقالي تختطف عضو مجلس محلي مع أربعة من أفراد أسرته ]

اختطفت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، فجر اليوم السبت، عضو مجلس محلي وأربعة من أفراد أسرته من منزله بمديرية مودية شرق محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الانتقالي داهمت قرية "آل وليد" شرقي مديرية مودية واقتحمت منزل رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي (علي أحمد مشدق) واختطفته مع أربعة من أفراد أسرته إلى جهة مجهولة.



وأضافت أن المليشيا داهمت منازل أخرى في حين لم تعرف بعد تفاصيل باقي المختطفين.



يأتي ذلك ضمن مسلسل انتهاكات للمليشيا المدعومة إماراتيا بحق السكان في المديرية، حيث سبق وأن اختطفت عضو المجلس المحلي بمديرية مودية الشيخ مسعود سيود، قبل أن تفرج عنه لاحقا بعد تدخل وساطات رسمية وقبلية، كما قامت بحملات عسكرية ضد مواطنين في عزلة "أمبقيره" وشردت عشرات الأسر منهم.

