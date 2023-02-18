شكرا لبحثكم عن خبر ببغاء ينقذ عائلة تركية من هلاك وشيك والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نجت أسرة تركية من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد يوم 6 فبراير الجاري، بفضل طائر الببغاء الذي يقومون بتربيته.
حيث استيقظوا على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية العثمانية التركية، مما ساعدهم على الخروج من المنزل.
المصدر: الأناضول
كانت هذه تفاصيل خبر ببغاء ينقذ عائلة تركية من هلاك وشيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.