شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. تكشف تفاصيل صادمة لشاب سافر الى صنعاء في عيد الحيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تعرض شاب من محافظة إب لواقعة صادمة خلال رحلة سفر تمت يوم 14 فبراير وهو يوم عيد الحب.

وسافر الشاب من محافظة إب صباح ال14 فبراير حيث وصل الى نقطة امنية على مشارف صنعاء حيث قام عناصر النقطة الأمنية التابعة للحوثيين بانزاله من السيارة واتهامه بانه ينوي الاحتفال بعيد الحب لارتدائه قميص احمر.

وحاول الشاب عبثا انه قدم من إب الى صنعاء دون معرفة لا بالتاريخ ولا بالحدث لكن محاولة التوضيح باءت بالفشل.

وقام عناصر النقطة الامنية بقص شعر الشاب واجباره على ركوب حافلة اخرى.

وتمثل الواقعة مظهر من مظاهر العنف التي يتعرض لها المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي.