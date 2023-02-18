شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. خالد النسي : تشرفت الليلة بلقاء أخي ورفيق درب الكفاح الشيخ هاني بن بريك والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نشر المحلل العسكري خالد النسي تغريدة على تويتر ارفقها بصورة تجمعه بالقيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بريك.
وقال النسي في التغريدة ان بن بريك يتواجد في المشهد بقوة وهو قريب من كل حدث على أرض الجنوب.
واضاف بالقول:
تشرفت الليلة بلقاء أخي ورفيق درب الكفاح الشيخ هاني بن بريك ، الشيخ هاني يتواجد في المشهد بقوة وهو قريب من كل حدث على أرض الجنوب ، مهما كانت التعقدات والظروف ولكن المعنوية عالية وصاحب الحق دائماً ينتصر
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