شكرا لبحثكم عن خبر الاعتذار للسعودية يعرض محافظ عدن لهجوم النشطاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض محافظ عدن احمد حامد لملس يومي الخميس والجمعة لحملة انتقادات اعلامية موجهة. وجاءت الحملة المنظمة التي طالت لملس عقب ساعات من اعتذاره للسعودية و توجيه اصدره قضى بالتحقيق في واقعة منع وفد سعودي من دخول ميناء الزيت. وشن نشطاء إعلاميون ومدونون هجوما ضد لملس ورافق ذلك حملة إعلامية تضمنت فيديوهات مصورة تضمن نقدا عنيفا للمحافظ لملس. وفي حين ينفي المنتقدون للملس ان تكون هذه الانتقادات مسيسة شكك اخرون بذلك وقالوا انها مسيسة.

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