الرئيس الزبيدي يلتقي رئيس الحكومة بحضور المحرمي

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يزيد بن سلمان - شبوة - جمع لقاء أمس الجمعة بين رئيس الحكومة " معين عبدالملك" وعضوي المجلس الرئاسي اللواء " عيدروس الزبيدي" والشيخ " عبدالرحمن المحرمي". ونشر رئيس الوزراء معين عبدالملك صورةً له على حسابه بموقع تويتر، تجمعه باللواء الزبيدي والمحرمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال معين عبدالملك تعليقاً على صورة اللقاء: لقاء اخوي مع نواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي والشيخ عبدالرحمن المحرمي. واضاف: ناقشنا تطورات الأوضاع ومستجداتها ودعمهم للحكومة في مواجهة التحديات وعزمهم الكامل إلى توحيد الجهود لتجاوز الصعوبات.

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