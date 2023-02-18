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تهجموا على أسرته ليلاً.. مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي موال لها في صنعاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي في وقت مبكر من صباح الجمعة منزل شيخ قبلي موال لها في صنعاء.

وقال الشيخ وضاح بن مسعود، أحد أبرز الموالين للمليشيا من بني مطر في صنعاء "إن 50 مسلحًا حاصروا منزله في صنعاء بين منتصف الليل وفجر الجمعة دون أي جناية قام بها".

وأشار مسعود في مقطع مصور وبيان توضيحي أنه "تواصل مع أجهزة مخابرات وشرطة الحوثي الذين نفوا أن يكونوا قد هاجموه".

وأشار إلى أن الحملة التي قال منفذوها إنهم"عزرائيل" من أجهزة مخابرات الحوثي خطفوا شقيقه، ومنعوا إسعاف والدته التي سقطت من رعب الحملة.

وأكد أن الحملة الحوثية اقتحمت منزله واعتدت على حرمات منزله، في وقت كان يطلق فيه على وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات لإنقاذه أولا بأول.

جدير بالذكر أن وضاح مسعود من أشد المزايدين باسم الجماعة الحوثية ومحرض شرس ضد أي نقد للجماعة.

وتساءل مسعود إن كان ما لقيه من إهانات واقتحامات جزاء له ولموقفه المناصر للمليشيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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