شكرا لبحثكم عن خبر استقبل بدموع الفرح..مسن يعود إلى أسرته بلحج بعد غياب ٥٠ عاماً ( تعرف على قصته) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت مديرية حالمين بمحافظة لحج اليوم الخميس استقبالاً مهيباً بعودة الحاج قايد مانع حسين الحشري الذي غاب عن مسقط رأسه بوران 50 عاماً حيث غادرها في السبعينات في تلك الحقبة الزمنية القاسية إلى الخليج ثم عاد واستقر في محافظة المحويت دون أن يعرف أهله عنه شيًئا ، إلا عن طريق منشور في موقع التواصل الإجتماعي على صفحة الإعلامي محمد المحمدي "

وفي مشهد خيالي رهيب احتوى جميع العواطف مايفوق الوصف ذلك أن سنوات الغياب لم تكن قصيرة بل طالت حد الوجع والآلام ، حيث احتشد الأهل والأحبة واصطفوا بطابور طويل في محطة لحمرين البوابة الأولى لعاصمة المديرية حالمين لإستقبال العائد الحاج قايد مانع الحشري بمشاعر حميمة ودموعهم تملأ المكان فرحاً وسعادة وهم يحتضنون والدهم عناقا حاراً بعدما فقدوه خمسة عقود من الزمن .

ووثقت عدسة الكاميرا لحظات عناق عميق يختصر حرقة الغياب في مشهد مثير ينم عن مدى سعادة أهالي المنطقة بعودته إلى مسقط رأسه بوران حالمين عقب فراق طويل عن الأهل والأرض والدار ووطنه الجنوب تجرعوا خلالها الأسى والشوق والحنين لهذا الرجل العظيم الذي بلغ من العمر عتيا

كان يوماً بهيجاً سعيداً انتظروه أهالي بوران طويلاً غطت فيه سماء المنطقة الألعاب النارية وزغاريد الفرح توزعت فيه المشاعر إلى قصص وذكريات وظلت الدموع هي القاسم المشترك لهذا الإستقبال المهيب الذي تصدرته أسرته ممثلةً بأولادة وأخوانه واحفادهم جميعا وقبيلة الحشري فرداً فرداً كانوا جميعهم حاضرين كأسرة واحدة تقاسموا الفرحة والبهجة والسرور في آن واحد .

وخلال الإستقبال عبرت أسرة الحاج قايد مانع وقبيلة الحشري عن عظيم شكرهم وأمتنانهم لكل من ساهم وتعاون معهم خاصةً الشيخ شاهر والشيخ محمد عمر وأبنه في العاصمة صنعاء وكذلك في محافظة المحويت منطقة الظاهر الواسطة الشيخ عبده ابراهيم محمد وأولاده وكافة أبناء المنطقة على حسن تعاملهم وعلاقتهم بالوالد قايد مانع خلال الفترة التي عاشها بين أوساطهم حيث كانوا يعتبروه واحداً منهم حتى آخر لحظات الوداع وهم يذرفون الدموع في لحظات معبرة تدل على مكانته وسمعته والإحترام الكبيرين الذي يحظى بـه وكذلك عظيم الأمتنان للإعلامي الإنسان الأستاذ محمد المحمدي وكل من ساهم في لم شمل الأسرة بعودته فجزاهم الله خير الجزاء ، كما هو الشكر لكل أبناء حالمين على حسن الاستقبال ومشاركتهم هذه الفرحة العارمة بعودة والدهم .

حضر الاستقبال قيادة السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة الأمن العام ومشائخ وشخصيات وكافة أبناء قبيلة الحشري منطقة بوران .