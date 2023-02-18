الصاروخ ياسمين الخطيب تخطف جمهور سما المصري بفستان شفاف كشف ما تحته بوضوح

فنون - كتب سعد محمود - نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورا لها عبر خاصية ستوري على إنستجرام، وظهرت ياسمين مرتدية فستانا شفافا، مما أثار جدل متابعيها، وتساءلوا هل هو ببطانة أم لا.

وعلى جانب آخر تداول رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لـ ياسمين الخطيب، التي قامت بنشرها عبرحسابها الرسمي على انستجرام، متهمينها بانها صورة فوتوشوب.

وجاء اتهام رواد السوشيال ميديا لها بعد ظهورها فى هذه الصورة بتوب مكشوف الاكتاف و الصدر ولكن بوسط نحيف للغاية وهو ما علق عليه البعض من متابعينها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".