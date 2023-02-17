احلي من سما المصري .. ربه منزل تكشف عضو حساس من جسمها بالانجري المقطع داخل غرفه النوم بوصلة رقص فاضحة ومتابع : مسحت فيفي عبده و صافيناز ..اتفرج

فنون - ياسمين التهامي - اثرت منصات اليوتيوب تاثير كبير سلبي على الفتيات ومن اجل الارباح الكثيره التي تعطيها هذه المنصات للشباب والفتيات بعد نشر فيديوهات ومشاهد رقص والفيديو الذي يحصل على عدد كبير من المشاهدات يحصل على ارباح كثيره

قامت به هذه المراهقه التي قامت بكشف عن اجزاء من جسمها الكاميرا داخل غرفه النوم بدون تردد من اجل المال.

بدون كسوف ولا خجل اقبلت مراهقه على فعل شيء صادم جعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول بسبب ما قامت به واظهرت اشياء من جسمها لا يمكن ظهورها امام الكاميرا من اجل البحث عن المال والشهرة وقامت بعدها بوصله رقص بلدي دامت لاكثر من ساعتين ونشره هذا الفيديو عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات وبعض نشر الفيديو بساعات تصدرت ترند تويتر واثار الضجه الكبير.