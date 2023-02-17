مقتل شقيق قائد محور سبأ بنيران عناصر الانتقالي في نقطة تفتيش بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شقيق شيخ قبلي وقائد وحدات عسكرية مدعومة من الإمارات، الليلة الماضية، في نقطة تفتيش تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.



وقالت مصادر متطابقة، إن "بدر عبداللطيف القبلي" شقيق "عبدالهادي القبلي" قائد محور سبأ التابع لقوات العمالقة، قتل بعد أن تم اعتراضه من قبل أفراد نقطة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي في عدن.



وأضافت المصادر أن عناصر الانتقالي رفضوا مرور "القبلي" من النقطة بسلاحه الشخصي رغم امتلاكه تصريح حمل سلاح.



وأشارت إلى أنه دارت مشادات بيد الطرفين انتهت بإطلاق عناصر الانتقالي النار عليه وأردوه قتيلا على الفور.



والضحية هو نجل الشيخ القبلي البارز عبد اللطيف القبلي نمران، وينتمي الى قبائل مراد في محافظة مأرب.



