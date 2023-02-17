شكرا لبحثكم عن خبر شاعرة سعودية تقول ان شرطها و مهرها هو ان لاتنام مع زوجها في غرفة واحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فاجأت الكاتبة السعودية أمل الحربي الجميع بطريقة إجابتها عن سؤال حول المهر الذي ستطلبه إذا عُرض عليها الزواج.

وذكرت خلال مقابلتها مع برنامج "مراحل" المذاع على قناة SBC أن المهر سيكون شرطا من أجل الموافقة على الزواج.

وأوضحت أمل الحربي أن المهر الذي ستطلبه هو أن: "الزوج ينام في غرفة وهي في غرفة أخرى".

وتابعت: "ما أقدر أصحى وأحد جنبي.. عندي أزمة وجودية إذا صحيت من النوم".

وأضافت الحربي موجهة حديثها لمقدم البرنامج علي العلياني: "أبصم لك اللي اخترع الزي السعودي من أجل أن يجعل الحوار قائما بين المرأة والرجل”، لافتة إلى أن أحد جوانب هذا الحوار مثل قول الرجل "وين الشماغ.. جبتي الطاقية".

وتابعت: "ثوب ولون أبيض.. قمة التعقيد".

الكاتبة أمل الحربي

وتعد أمل الحربي واحدة من النساء السعوديات اللواتي اتخذن خطوات واثقة لإثبات ذواتهن محليًا ودوليًا.

ولقد أجمع المجتمع السعودي على نجاحها في شتى المجالات، كما تمت الإشادة بها وبأعمالها الكتابية والروائية، والتي أكدت من خلالها أنها شخص قادر على ملامسة عقول القراء في المجتمع السعودي وخارجه.

لدى الكاتبة والروائية أمل الحَربي العديد من الأعمال الأدبية، وتمكنت من النهوض بمجال الأدب والكتابة في المملكة العربية السعودية، ومن بين أعمالها "الفعل"، "منيرة في عالم الطب النفسي" و"باكية عدمية".