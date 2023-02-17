مجهولون يدخلون شركة واي في محنة جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - علمت صحيفة عدن الغد ان اعمال تخريبية طالت ابراج شركة واي للاتصالات في عدن خلال الايام القليلة الماضية. وبحسب مصادر الصحيفة فان مجهولين قاموا بتخريب عدد من ابراج الشركة في كريتر ومناطق اخرى بعدن. ولم تعلن الشركة رسميا تعرض ابراجها للتخريب. وانطلق عمل الشركة قبل اكثر من شهرين وهي نتاج استثمار يمني سعودي مشترك.

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