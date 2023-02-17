شكرا لبحثكم عن خبر شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال محامٍ سعودي، إن شروط زواج الأجنبي من مواطنة سعودية، تأتي في مصلحتها.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني السعودي الدكتور نايف الظفيري، أن من ضمن الشروط إتمام الزواج، ألا يقل عمر المرأة عن 25 سنة، وأن يكون الزوج جامعيًا وذو دخل ومقيم في السعودية.ومن ضمن الشروط أيضًا ألا يكون الفرق بين الزوج والزوجة أكثر من 15 عامًا.

وأكد الظفيري، في مداخلة له مع قناة "الإخبارية" أن “كل هذه الشروط تصب في صالح المواطنة، وتضمن حقوقها وحقوق أبنائها في المستقبل بإذن الله”.



